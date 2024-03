Nationalmannschaft EM-Reife: Nagelsmanns Plan entzaubert Frankreich

Das 2:0 (1:0) in Lyon war der erste deutsche Sieg in Frankreich seit mehr als elf Jahren und ein mächtiger Mutmacher für das Heimturnier in knapp drei Monaten. Die radikalen Änderungen von Julian Nagelsmann haben sofort funktioniert. Der Bundestrainer geht als großer Gewinner des Abends in den heißen EM-Countdown.