Fußball-Nationalmannschaft : EM oder Perspektivspieler? - Chancen der U21-Jungs bei Löw

Udine Die späteren Weltmeister um Manuel Neuer und Mesut Özil 2009 oder Serge Gnabry 2017 - oft starteten U21-Leistungsträger in der deutschen A-Nationalmannschaft durch.

Löw lobte nach dem Final-Einzug der U21-Fußballer die „beeindruckende“ Leistung und prophezeite: „An so manchem Spieler werden wir bestimmt auch über die U21 hinaus noch unsere Freude haben.“ Mit Blick auf die EM 2020 hat Löw längst den Umbruch in seinem Team eingeleitet. Die Chancen der aktuellen U21-Generation auf Einsätze im Nationalteam:

Am 5. September : Deutschlands neue U21 startet in EM-Quali

PERSPEKTIVSPIELER: Torhüter Markus Schubert sammelte in Italien und San Marino als dritter Keeper erste Erfahrungen und soll nun zum Stammkeeper aufgebaut werden. Er kann das U21-Turnier in Slowenien und Ungarn in zwei Jahren ebenso noch spielen wie die Stürmer Lukas Nmecha und Johannes Eggestein. Nmecha verbuchte in diesem Jahr einige Kurzeinsätze, Eggestein spielte gar nicht.