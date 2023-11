Nationalmannschaft Eineinhalb Absagen für Nagelsmann - Hummels Rücken hält

Auf Spieler aus seiner vermeintlichen EM-Achse muss Nagelsmann (noch) nicht verzichten. Hummels gilt unter dem früheren Bayern-Trainer als Stammplatzkandidat in der Innenverteidigung neben Real-Profi Antonio Rüdiger. Am Samstag war er während des BVB-Spiels beim VfB Stuttgart (1:2) wegen des Rückens in der 28. Minute ausgewechselt worden. Auch Leon Goretzka, der wegen Muskelbeschwerden am Bundesliga-Wochenende im Bayern-Kader gefehlt hatte, reiste angeschlagen an - scheint aber fit zu werden.