Nach WM-Debakel : „Eine Menge Impulse“: DFB bildet zwei Kommissionen

Will mit fachkräftiger Unterstützung das WM-Debakel aufarbeiten: DFB-Boss Bernd Neuendorf. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main DFB-Chef Neuendorf präsentiert seinen Krisenplan nach dem WM-K.o. Die Besetzung eines Beraterkreises mit Fußball-Alphatieren ruft gleich Kritik hervor. Bundestrainer Flick ist erstmal nur Zuschauer.

Wenn die Fußball-Not groß ist, gründet man eine Arbeitsgruppe - DFB-Boss Bernd Neuendorf gründet nach dem schmerzhaften WM-Debakel in Katar sogar gleich zwei.

Ruhig im Ton, phasenweise für den emotionalen Anlass fast schon zu spröde, verkündete Präsident Neuendorf bei einer 70-minütigen Pressekonferenz auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes seinen Rettungsplan. Der sieht neben dem streitbaren rein männlichen Promi-Zirkel aus Fußball-Heroen älteren Semesters mit einem Durchschnittsalter knapp unter 60 Jahren eine verbandsinterne Kommission vor. Dieser gehören EM-Cheforganisator Philipp Lahm und mehrere den meisten Fans unbekannten DFB-Mitarbeitern an, sie sollen die Strukturen im Verband in der alten Bierhoff-Direktion unter die Lupe nehmen.

Fokus auf der Heim-EM

Die prekäre Lage für den DFB und sein Aushängeschild Nationalmannschaft hat Neuendorf nach der dritten Turnierenttäuschung in Serie erkannt: „Mir ist bewusst, dass wir eine Heim-EM haben. Wir werden schon Druck drauf geben und das nicht schleifen lassen. Aber wir haben nur den einen Schuss, der muss sitzen“, verkündete der 61-Jährige in einem seiner wenigen spürbar emotionalen Sätze. „Wir müssen die Kräfte bündeln, denn die EM muss zum Erfolg werden“, postulierte der Politik-Profi Neuendorf.

Auch Rummenigge hob die Bedeutung der Aufgabe hervor. „Die wichtigste Mannschaft des Landes ist nicht Bayern München, sondern die Nationalelf“, sagte der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ (Mittwoch). Es gelte einen Wandel der gedämpften Stimmung in Deutschland mit Blick auf das Nationalteam zu sorgen.

Neuendorf sprach bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der WM-Rückkehr auch darüber, dass er in Katar Fehler gemacht habe, so zum Beispiel im Krisenmanagement rund um die „One Love“-Armbinde, als die FIFA ihre Macht ausspielte. Alle nun entbrannten Personal-Spekulationen um Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic oder Rio-Held Per Mertesacker als mögliche Bierhoff-Nachfolger ließ der DFB-Chef unkommentiert. Angesprochen auf die Selbstbewerbung von 1990er-Weltmeister Jürgen Kohler, musste er sich allerdings ein spöttisches Schmunzeln fast verkneifen. Über Namen werde jetzt gewiss noch nicht gesprochen, realistische wie unrealistische, war die Botschaft.