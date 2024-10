Fußball-Nationalmannschaft Ein Jahr im DFB-Amt: Tüftler Nagelsmann trotzt Ausfällen

Nagelsmann ist jedoch dafür bekannt, Probleme nicht zu beklagen, sondern sie zu lösen. Und er peilt weiterhin das Optimum in den beiden Gruppenspielen an: „Wir haben den Kader aufgrund einiger Verletzungen kurzfristig nochmal etwas verändern müssen. Unsere Ziele bleiben aber: Wir wollen in Bosnien und Herzegowina und zu Hause in München vor unseren eigenen Fans gegen die Niederlande gewinnen und die Tabellenführung verteidigen.“ Mit vier Zählern ist Deutschland Erster vor den punktgleichen Holländern.