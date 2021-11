DFB-Junioren : Drei Neulinge für U21-Länderspiele nominiert - Moukoko dabei

Berlin Trainer Antonio Di Salvo hat drei Neulinge für die letzten EM-Qualifikationsspiele der U21-Fußball-Nationalmannschaft im Jahr 2021 nominiert.

Noah Atubolu (SC Freiburg), Marton Dardai (Hertha BSC) und Jan Thielmann (1. FC Köln) könnten gegen Polen am 12. November (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Großaspach oder San Marino am 16. November (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Ingolstadt ihr Debüt geben. Mit zwölf Punkten liegt U21-Europameister Deutschland auf Platz eins der Qualifikationsgruppe B, Polen ist mit sieben Zählern hinter Israel (9 Punkte) Dritter.