Nationalmannschaft Dortmunds Finaleinzug beeinflusst Nagelsmanns EM-Pläne

Das Trainingslager beginnt am 26. Mai, einen Tag nach dem DFB-Pokalfinale des neuen deutschen Meisters Bayer Leverkusen gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Vom 1. Juni an setzt das DFB-Team die EM-Vorbereitung in Herzogenaurach fort. Die Teilnehmer am Champions-League-Endspiel werden auch beim vorletzten EM-Test am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine noch nicht dabei sein, sondern erst danach zum Team stoßen. Am 7. Juni findet in Mönchengladbach gegen Griechenland dann das letzte Testspiel vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni in München statt.