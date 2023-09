U21-Nationalmannschaft Di Salvo über Kritik an Nachwuchsreform: „Missverständnis“

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo glaubt, dass der harschen Kritik an der Nachwuchsreform des Deutschen Fußball-Bundes ein Missverständnis zugrunde liegt. „Die Reformen beinhalten in ganz, ganz starkem Maße, dass es ums Gewinnen und Verlieren geht. Und zwar unmittelbar, in jeder Aktion, in jedem Spiel. Deswegen glaube ich, dass es ein Missverständnis war“, sagte Di Salvo über die scharfe Kritik der vergangenen Tage.