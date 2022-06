U21-Coach : Di Salvo: EM-Quali wichtig „für Entwicklung der Spieler“

Osnabrück Das Zwischenziel EM-Qualifikation ist nach Ansicht von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo besonders wichtig für die weitere Entwickung seiner jungen Spieler.

„Das ist das erste große Ziel“, sagte Di Salvo vor der Partie am Freitag (18.15 Uhr/Sat.1) gegen Ungarn in Osnabrück, in der schon ein Remis zur Qualifikation für die EM 2023 reicht. „Wir haben die letzten Jahre gesehen, wie wichtig so eine EM für die Entwicklung der Spieler ist. Viele haben Erfahrungen sammeln können und es bis ins A-Nationalteam geschafft.“