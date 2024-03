Auswahlmannschaften DFB verlängert mit Trainern Wörns, Balitsch und Prus

Der frühere Nationalspieler Wörns ist seit Sommer 2019 beim Verband. Aktuell ist er Cheftrainer der U19, mit der er Ende März in die EM-Qualifikation startet. Balitsch hat im vergangenen September den U17-Weltmeisterjahrgang in der U18 übernommen. Zuvor war der Ex-Profi bereits sieben Jahre als Co-Trainer verschiedener U-Teams im Einsatz. Prus ist seit nun fast acht Jahren Cheftrainer im DFB-Nachwuchs. Aktuell betreut er die U 17, mit der er ebenfalls in Kürze in der EM-Qualifikation spielt.