Nationalmannschaft DFB-Training ohne leicht erkälteten Kimmich

Foxborough · Joshua Kimmich hat nicht am Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen können. Der 28 Jahre alte Profi des FC Bayern München hat eine leichte Erkältung und setzte deshalb bei der Übungseinheit in Foxborough am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) aus.

12.10.2023, 22:05 Uhr

Fehlte wegen einer leichten Erkältung beim Training der DFB-Auswahl: Joshua Kimmich. Foto: Federico Gambarini/dpa

Kimmich erschien mit wärmender Jacke und Jogginghose aber mit den Kollegen auf dem Gelände des MLS-Clubs New England Revolution. Ob die Erkältung einen Einsatz im ersten Länderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag (21.00 Uhr/MESZ/RTL) in Hartford gegen die USA verhindert, war laut DFB noch nicht zu beurteilen. Nagelsmann absolvierte die Einheit mit den 25 weiteren Akteuren seines Kaders. © dpa-infocom, dpa:231012-99-545217/3

(dpa)