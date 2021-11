Training abgesagt : Corona-Fall in Nationalelf: Bayern-Spieler infiziert – fünf DFB-Stars in Quarantäne

Corona-Fall in Nationalelf: Bayern-Spieler infiziert – fünf DFB-Stars in Quarantäne

Update Kurz vor den anstehenden Länderspielen muss die DFB-Elf ihr Training absagen. Ein Nationalspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Fünf Stars müssen in Quarantäne.

Eine Mannschaftsbesprechung am Montagabend wurde laut Bericht abgesagt. Auch das Training wurde in der bisherigen Form gekippt.

Nach dem positiven Corona-Test müssen sich insgesamt fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne begeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag in Wolfsburg nach einer entsprechenden Anweisung des Gesundheitsamtes mit. Die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Liechtenstein werde fortgesetzt.