Olympia : DFB-Team vor „Endspiel“: Mit Leidenschaft ins Viertelfinale?

Sendai Zwei Spiele hat die Olympia-Elf bislang absolviert, überzeugen konnte sie nicht. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste muss nun ein Sieg her - die wichtigste Eigenschaft der deutschen Mannschaft soll helfen.

„Macht hinten zu“ und „keine Ballverluste, Jungs“, schallte es durch das leere Fußballstadion in Sendai. Es klang fast wie ein letzter Weckruf vor dem alles entscheidenden Gruppenfinale der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste an diesem Mittwoch (10.00 Uhr/ZDF und Eurosport).

Vor allem die Defensive ist das große Sorgenkind. Abstimmungsprobleme und Ballverluste in der eigenen Hälfte ließen in beiden Spielen große Lücken entstehen. Geschenke, die von den jeweiligen Gegnern dankend angenommen und schon mit sechs Gegentoren bestraft wurden. Auch beim Abschlusstraining am Dienstagabend lief nicht alles rund. „Das ist so ein einfaches Tor, das ist zu einfach“, motzte Torhüter Florian Müller seine Abwehrspieler an.