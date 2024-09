Fußball-Nationalmannschaft DFB-Team startet Vorbereitung: Schonung für Bayern-Trio

In den Übungseinheiten bis zur Partie am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf will Nagelsmann mit seinem Trainerstab keine großen Veränderungen im Spielsystem und in der Spielweise vornehmen, sondern inhaltlich auf der Heim-EM aufbauen. „Wir werden in diesem Lehrgang eigentlich nichts Neues machen, sondern versuchen, die Dinge zu festigen. Wir haben das bei der EM gut gemacht, aber bis zur Perfektion fehlen noch ein paar Dinge. Wir sind inhaltlich überzeugt von dem, was wir da angefangen haben“, sagte Nagelsmann.