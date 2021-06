Vor EM-Achtelfinale : DFB-Team mit Feinschliff im Camp und Flug nach London

Herzogenaurach Nach drei Gruppenspielen in München geht das Löw-Team bei dieser EM erstmals auf eine Reise ins Ausland. Längst brennen Müller und Co. auf den Klassiker gegen England.

Die Anspannung steigt. Noch ein Training im fränkischen Basiscamp, der Flug nach London, eine Nacht an der Themse - dann steht die Neuauflage des stets besonders emotionalen Klassikers an: England kontra Deutschland im Wembley-Stadion um den Einzug ins EM-Viertelfinale.

Bei der Übungseinheit am Montagvormittag in Herzogenaurach wird es um den taktischen Feinschliff gehen, am späteren Nachmittag hebt der Charterflieger mit dem DFB-Tross von Nürnberg nach London ab. Am Abend in London erhoffen sich die internationalen Medien bei einer Pressekonferenz Einblicke in Löws Achtelfinal-Pläne.