Nationalmannschaft DFB-Team bei Tiktok während der EM die Nummer eins

Mit mehr als 374 Millionen Aufrufen ist der Deutsche Fußball-Bund der erfolgreichste Verband aller EM-Teilnehmer auf der Social-Media-Plattform Tiktok. Nationalspieler wie Toni Kroos, Jamal Musiala oder Florian Wirtz gaben rund um das Turnier Einblicke in ihren EM-Alltag und traten beispielsweise in Challenges gegeneinander an. Auf Platz zwei der Nationalteams liegt laut Tiktok-Mitteilung die französische Nationalmannschaft (mehr als 241 Millionen Aufrufe) vor Vize-Europameister England (184 Millionen) und der Türkei (157 Millionen). Titelgewinner Spanien nimmt in dieser Rangliste mit mehr als 51 Millionen Aufrufen den siebten Platz ein.