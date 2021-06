Fußball-EM : DFB-Psychologe vor England: „Lieblingsgegner gibt es schon“

Herzogenaurach Die Fußball-Historie gegen England kann durchaus das aktuelle EM-Achtelfinalduell mit beeinflussen, ist aber eher ein psychologischer Nebenaspekt. Das machte DFB-Teampsychologe Hans-Dieter Hermann in einem Gespräch der „WAZ“ und anderen Zeitungen deutlich.

Angst- oder Lieblingsgegner gebe „es schon“ im Profifußball, bemerkte Hermann, der seit 17 Jahren mit Bundestrainer Joachim Löw und dem Team arbeitet. „Für unsere Mannschaft war beispielsweise Portugal auch in den vergangenen Turnieren oft der berühmte 'Dosenöffner'. Mit so einem Wissen im Hinterkopf geht man anders in ein Spiel. Trotzdem darf man es nicht dabei belassen. Jedes Spiel ist neu, jedes Spiel ist anders“, sagte Hermann vor dem Klassiker am Dienstag im Achtelfinale in London.

Der 61 Jahre alte Psychologe sieht Löw „sehr klar auf seinem Weg. Er ist absolut stabil in dem, was er will und was er entscheidet.“ Der Bundestrainer arbeite „früher wie heute in erster Linie mit viel Vertrauen, was ich als Führungsstärke erlebe“, sagte Hermann: „Und der Mensch Jogi Löw hat sich ohnehin nicht verändert.“