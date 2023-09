Nationalmannschaft DFB-Profi Musiala weiter im Aufbautraining in München

Bundestrainer Hansi Flick hofft, dass der Bayern-Profi an diesem Mittwoch und damit zwei Tage nach seinen Auswahlkollegen zum DFB-Team stoßen kann. Diese wurden heute in Wolfsburg erwartet zur Vorbereitung auf die beiden Testspiele am Samstag gegen Japan sowie gegen Frankreich drei Tage später. Flick hofft, dass Musiala zum zweiten Duell gegen den Vize-Weltmeister einsatzbereit ist.