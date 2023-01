Deutscher Fußball-Bund : DFB-Präsident zu Bierhoff-Nachfolge: Alle Namen spannend

Berlin Wer wird der neue Oliver Bierhoff im Deutschen Fußball-Bund? Bei der Suche nach einem Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Direktors soll Rudi Völler Top-Kandidat sein.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hält sich in Sachen Bierhoff-Nachfolge weiter bedeckt.

„Die Namen, die ich gelesen habe, sind alle spannend. Zu Rudi Völler kann ich nur sagen, ich schätze ihn außerordentlich und er ist ein echter Typ, wir verstehen uns gut“, sagte Neuendorf bei einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Was folgt nach Katar?“ im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln.

Neuendorf verwies darauf, dass man sich im Deutschen Fußball-Bund mit der gebildeten Task Force, die das Vorrunden-Aus des Nationalteams bei der WM in Katar aufarbeiten soll, auf eine Marschroute geeinigt habe. Zu dem Expertenrat gehört auch Völler. „Wir hatten eine Runde bisher und wir treffen uns nächste Woche wieder. Und dann werden wir das, was wir in der ersten Runde zusammengetragen haben, auswerten und dann auch zeitnah dazu kommen, zu schauen, wer passt auf dieses Profil“, sagte Neuendorf.