Nationalmannschaft : DFB-Küken Musiala: 90 Minuten Ronaldo beobachten hilft mir

München Der deutsche Jung-Nationalspieler Jamal Musiala hofft nach dem EM-Achtelfinale gegen England auf einen weiteren Trip nach London.

„Ein Finale in Wembley zu spielen, wäre eine sehr große Ehre. Ich will nach Dienstag noch einmal auf die Insel zurückkehren“, sagte der 18-Jährige vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München der „Bild“. Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im EM-Achtelfinale gegen England an. Auch beide Halbfinals und das Endspiel sollen in London stattfinden.