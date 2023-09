Nationalmannschaft DFB hatte kein Vetorecht bei Doku über WM-Aus in Katar

„Es ist alles sehr natürlich, auch in den Einzelgesprächen. Die Beteiligten schildern ihre Eindrücke aus ihrer Sicht und sie haben auch die Zeit von uns bekommen, das zu machen.“ Auch Flick wirke „niemals in irgendeiner Form so, als würde er schauspielern. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch und insofern sind eben auch schwierige Momente oder im Nachhinein geführte Interviews, die erst nach dem katastrophalen Ausscheiden geführt worden sind, immer offen und authentisch“.