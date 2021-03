WM-Qualifikation : DFB-Elf richtet nach Sieg beste Wünsche an Hofmann

DFB-Elf richtet nach Sieg beste Wünsche an Hofmann

Duisburg Gleich nach dem 3:0 gegen Island übermitteln die Sieger beste Wünsche an Jonas Hofmann, der Corona-positiv getestet wurde. Der sportliche Auftritt ist ein Zeichen: Das Team will mit Rückenwind zur EM.

Nach einem turbulenten Tag ordnete Kapitän Manuel Neuer den Drei-Tore-Abend gegen Island als „positives Zeichen“ ein. Der neue Torjäger Ilkay Gündogan schickte derweil beste Wünsche an den positiv auf Corona getesteten Teamkollegen Jonas Hofmann.

„Es war ein sehr dynamischer, schwungvoller Auftakt von unserer Mannschaft. Wir wollten von Anfang an Zeichen setzen, wir wollten einen guten Auftakt zu Hause“, sagte der Bundestrainer. „Wir wissen, dass wir unter besonderer Beobachtung waren“, sagte Löw zum 3:0 beim Start der neuen WM-Qualifikation, dem am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) im Richtung weisenden zweiten Spiel in Rumänien der nächste Erfolg folgen soll. Die Rumänen gewannen gegen Nordmazedonien mit 3:2.