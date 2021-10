Nationalmannschaft : DFB-Direktor Bierhoff fordert mitreißende Spiele

Hamburg DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kurz vor den anstehenden WM-Qualifikationsspielen erneut in die Pflicht genommen.

„Es liegt an uns, die Gunst der Fans zurückzugewinnen“, sagte der 53-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Große Hoffnungen setzt Bierhoff in den neuen Bundestrainer Hansi Flick, der mit drei Siegen und 12:0 Toren in seine Amtszeit gestartet war und an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) mit der DFB-Auswahl in Hamburg gegen Rumänien antritt.