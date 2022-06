Nations League : DFB-Coach Flick: Im Spiel gegen Italien „zählt es nochmal“

Budapest Erst Training, dann Pressekonferenz und später mit dem Flieger von Budapest nach Düsseldorf: Der Tag vor dem Nations-League-Spiel gegen Italien ist für das DFB-Team sehr abwechslungsreich.

„Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden“, sagte Flick in Budapest vor der Abreise nach Deutschland, trotz der zuletzt vier 1:1-Spiele in Serie. Gegen den Europameister stünden am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) alle 25 Spieler im Kader zur Verfügung, berichtete Flick. Beim 1:1 am Samstag in Ungarn hatte Serge Gnabry wegen Wadenproblemen gefehlt.