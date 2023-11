Nationalmannschaft DFB-Auswahl reist nach Berlin - offene Personalfragen

Nagelsmann, 1987 geboren, wird am Abend während der obligatorischen Pressekonferenz erstmals in dieser Woche öffentlich über seine Eindrücke vom Training sprechen - gemeinsam mit Sané. Der Bundestrainer hatte angekündigt, vor den Testspielen gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich vor allem an der Stabilisierung der Defensive arbeiten zu wollen. Am Donnerstag konnten in Frankfurt/Main erstmals alle 25 angereisten Nationalspieler am Mannschaftstraining teilnehmen.