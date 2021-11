WM-Qualifikation : DFB-Auswahl: Flick-Pressekonferenz und Abschlusstraining

Wolfsburg Den Ball in der Hand, die rote Trillerpfeife um den Hals, im Gesicht ein Lächeln. Das Bild, das der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagabend von Bundestrainer Hansi Flick verbreitete, sah nach Aufbruchstimmung aus.

Nach dem Corona-Schreck um Bayern-Profi Niklas Süle bestreitet das deutsche Nationalteam heute (17.00 Uhr) das Abschlusstraining vor dem letzten Heimspiel des Jahres in der WM-Qualifikation am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein.