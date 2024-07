Nach der Fußball-EM Deutschland verbessert sich in FIFA-Ranking um drei Plätze

Für das DFB-Team, das nun einen Triumph bei der WM 2026 in Nordamerika anpeilt, geht es im September mit den nächsten Partien der Nations League weiter. Am 7. September wartet in Düsseldorf ein Heimspiel gegen Ungarn. Drei Tage später gastiert die Nagelsmann-Elf bei EM-Halbfinalist Niederlande in Amsterdam.