Wichtiges Spiel gegen die Niederlande : Neuer Jugendstil wärmt das Herz des Trainers

Ringelpiez mit Anfassen? Bundestrainer Jogi Löw und seine Spieler hatten beim Training im Stadion am Millerntor jedenfalls ihren Spaß. Gute Laune soll jetzt auch das Spiel in Hamburg gegen die Niederlande machen. Foto: dpa/Christian Charisius

Hamburg Bundestrainer Löw erwartet große Zukunft seines umgestellten Teams. Heute Abend EM-Quali-Kracher gegen die Niederlande.

Kein Nikotin, weniger Koffein – seine neue, junge Mannschaft bringt Löw schon genug in Schwung. „Die Stimmung ist wirklich verdammt gut, die Jungs haben richtig Bock, miteinander einen erfolgreichen Weg zu gehen“, sagte Löw vor dem richtungweisenden Qualifikationsspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen die starke Elftal um Ausnahmeverteidiger Virgil van Dijk. Dieser Weg soll zu Titeln führen – am liebsten schon in neun Monaten bei der EM.