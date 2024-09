Bundesliga-Aufsteiger Deutschland oder Österreich? Wanner bleibt unentschlossen

Wanner ist beim Deutschen Fußball-Bund derzeit für die U21 eingeplant und beeindruckt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der vom FC Bayern München verliehene Mittelfeldspieler wäre zuletzt eigentlich für die beiden EM-Qualifikationsspiele der U21 gegen Israel und in Estland nominiert gewesen. Doch Wanner sagte ab, weil er sich ganz auf sein erstes Jahr in der Bundesliga konzentrieren wollte. Doch diese Zeit wird irgendwann enden. „Natürlich werde ich mir nicht ewig eine Pause nehmen“, sagt der Teenager: „Es ist ja nicht mein Ziel, nicht Nationalspieler zu sein. Irgendwann will ich ja anfangen damit.“