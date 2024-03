Nationalmannschaft Deutschland in Pink - Im Sport lange Zeit „ein No-Go“

Auch im Fußball sind Farben wichtig. „Jede Mannschaft hat natürlich einen bestimmten Farbcode, und den nutzen dann die Fans quasi im Stadion“, sagte Buether. „Damit können sie ihre Mannschaft maximal unterstützen.“ So sehe man bei vielen Fußballclubs die Farbe Blau oder auch Warnfarben von Schwarz, Gelb bis Rot. „Rosa gab es eigentlich lange Zeit kaum oder gar nicht.“ Die Nationalmannschaft wird am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt/Main erstmals mit den viel diskutierten bunten Trikots antreten. Die Partie gegen Oranje ist der letzte Test vor der Kadernominierung im Mai, bei der sich Nagelsmann auf seine dann 23 Turnierspieler festlegen wird. Beim 2:0-Auswärtssieg in Frankreich war Deutschland im neuen Heim-Trikot aufgelaufen - die Gastgeber hatten die Farbwahl. In Frankfurt hat die DFB-Auswahl nun pink gewählt.