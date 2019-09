Neunkircher Kuntz ist zufrieden : Die neue U21 macht Kuntz Spaß

Zwickau Nach der gelungenen Generalprobe stieg Stefan Kuntz (56) gut gelaunt in den Teambus und widmete sich in Ruhe seinem Handy. Wahrscheinlich hatte der U21-Trainer viele Glückwünsche abzuarbeiten, nachdem sich seine neuformierte Mannschaft beim 2:0 (1:0) in Zwickau über Griechenland gut verkauft und für das wichtige Qualifikationsspiel am Dienstag (20 Uhr) in Wales Selbstvertrauen getankt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid

19 neue Spieler musste Kuntz 67 Tage nach der Niederlage im EM-Finale gegen Spanien integrieren. „Dafür, dass sie zum ersten Mal zusammengespielt haben, war es okay“, sagte der Neunkircher. Der Europameister von 1996 lobte seine Schützlinge für ihre Spielfreude und ihren Mut, in Sachen Stabilität und Präzision gebe es hingegen noch Nachholbedarf. „Aber dafür machen wir ja solche Tests“, fügte Kuntz zufrieden an und meinte schmunzelnd: „Es war in der Kabine leiser als bei der letzten U21, aber die Musik ist genauso gräulich.“