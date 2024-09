EM-Qualifikation Deutsche U21 marschiert: Doppelpack von Rückkehrer Adeyemi

Am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) tritt di Salvos Mannschaft, die zur Belohnung am Freitag ausspannen darf, in Tallinn gegen Estland an. Für die Endrunde 2025 in der Slowakei qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die weiteren sechs Gruppenzweiten bestreiten Playoffs für die letzten drei Plätze.