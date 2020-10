EM-Qualifikation : Deutsche U21 macht Riesen-Schritt Richtung EM

Fürth Nicht geglänzt, aber Pflicht erfüllt: Deutschlands U21-Nationalelf übernimmt mit einem 1:0 gegen Bosnien-Herzegowina Platz eins in der EM-Qualifikation. Trainer Kuntz' Torgarant schlägt erneut zu.

Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz erkämpfte sich am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina in Fürth einen glücklichen 1:0 (1:0)-Pflichtieg und machte damit einen großen Schritt in Richtung EM-Teilnahme. Stürmer Lukas Nmecha erzielte den einzigen Treffer für die Gastgeber (29. Minute), die in der Schlussphase noch einmal kräftig um den Sieg zittern mussten.