EM-Qualifikation Deutsche U21 feiert Torfest auf Weg zur EM-Endrunde

Nach dem 10:1 (5:0) in Estland ist die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo nahezu sicher bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer in der Slowakei dabei. Zwei Spiele vor dem Ende der Qualifikationsrunde führt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor Polen an. Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. „Zwei weitere Siege in petto zu haben ist immer gut“, sagte der Gladbacher Rocco Reitz. „Wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen, um das zu finalisieren.“