DFB-Nachwuchs Deutsche U17 nach zweitem Sieg vorzeitig im WM-Achtelfinale

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-WM in Indonesien vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Nach dem 3:1 zum Auftakt gegen Mexiko gewann die Auswahl von Trainer Christian Wück in Bandung mit 3:1 (1:0) gegen Neuseeland. Damit ist ihr die Teilnahme an der K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen. Dritter Gruppengegner ist am Samstag Venezuela.