DFB-Junioren Deutsche U17 feiert Einzug ins WM-Halbfinale

Leidenschaftlich warfen sich die DFB-Talente vor 8379 Zuschauern in fast jeden Ball gegen die im Barça-Stil angreifenden Spanier. Sie grätschten und ackerten, zum Teil mussten sie später mit Krämpfen ausgewechselt werden. Die Botschaft von Wück an sein Team zur Pause: Nutzt einen Standard und verteidigt mit vollem Einsatz. „Wenn wir hinten zu Null spielen und weiter so aufopferungsvoll kämpfen - das, was die Deutschen ausmacht - dann werden wir das Spiel gewinnen und genauso ist es gekommen“, sagte Wück.