Europameisterschaft 2024 Der Tag der Kugeln: So läuft die EM-Auslosung für Nagelsmann

Keine Gala ohne VIP-Teppich. An der Elbphilharmonie ist alles angerichtet für die Ankunft des Who-is-Who des europäischen Fußballs. Auch Nagelsmann, Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Turnierdirektor Philipp Lahm werden auf diesem Wege in die glamouröse Auslosungslocation gehen, aber mit schnellem Schritt. Auch am Samstag sind in Hamburg Minusgrade angekündigt.