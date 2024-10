Fußball-Nationalmannschaft Der Rückkehrer: Nagelsmann braucht Gnabrys „Qualitäten“

Vor elf Monaten trug Gnabry beim 0:2 in Wien gegen Österreich zuletzt das DFB-Trikot. Nun ist er zurück. „Serge hat es nach einem sehr schweren Jahr mit unglaublich vielen Verletzungen geschafft, sich jetzt zu stabilisieren, was seine körperliche Verfassung angeht, aber auch seine Leistungsfähigkeit. Er hat viele gute Spiele gemacht in der Vorbereitung, in der Bundesliga und auch jetzt in der Champions League“, sagte Nagelsmann.