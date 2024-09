Fußball-Nationalmannschaft Das Rätsel Havertz: Cool vom Punkt, glücklos aus dem Spiel

„Kai bringt generell alles mit, auf jeder Position Weltklasseniveau zu erreichen“, äußerte Nagelsmann. Er testete Havertz sogar schon mal als Außenverteidiger. Die Idee war eher nicht so toll. Nagelsmann bescheinigt Havertz „einen großen Schub“ in seiner Entwicklung. Der körperbetonte Fußball in England habe ihn „sehr clever“ in seinem Spiel gemacht.