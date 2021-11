Corona-Fall in Nationalelf : DFB bestätigt Corona-Fall bei Bayern-Spieler Süle – auch Kimmich in Quarantäne

Foto: imago images/Sammy Minkoff/via www.imago-images.de

Update Kurz vor den anstehenden Länderspielen muss die DFB-Elf ihr Training absagen. Ein Nationalspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Fünf Stars müssen in Quarantäne.

In der Nationalmannschaft gibt es einen Corona-Fall. Wie zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet hatte, handelt es sich um Niklas Süle, der trotz Impfschutz positiv getestet worden sei. Zuvor war lediglich bekannt geworden, dass es sich um einen Spieler des FC Bayern München handeln soll. Der DFB teilte mit, dass der Spieler geimpft und symptomfrei sei.

Eine Mannschaftsbesprechung am Montagabend abgesagt. Auch das Training wurde in der bisherigen Form gekippt.

Nach Corona-Fall in DFB-Elf: Auch Kimmich in Quarantäne

Nach dem positiven Corona-Test müssen sich vier weitere Fußball-Nationalspieler in Quarantäne begeben: Die Bayern-Stars Serge Gnabry (26), Jamal Musiala (18) und Joshua Kimmich (26) sowie Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag in Wolfsburg nach einer entsprechenden Anweisung des Gesundheitsamtes mit. Die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Liechtenstein werde fortgesetzt.

DFB äußert sich nicht zum Impfstatus der Profis in Quarantäne

Zum Impfstatus der Profis in Quarantäne äußerte sich der DFB nicht. Die Anordnung des Gesundheitsamts alleine könne nicht zwingend als Folge einer fehlenden Corona-Impfung gewertet werden, sagte Teamarzt Tim Meyer am Dienstag. „Grundsätzlich ist es so, dass die Impfung eines der Kriterien ist“, sagte Meyer. Auch „die Intensität und die Dauer der Kontakte“ werde einbezogen. Laut grundsätzlicher Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) müssen enge Kontaktpersonen ohne Symptome nicht mehr in Quarantäne, wenn sie geimpft sind.

Zuständig für die Bewertung der Quarantäne-Maßnahmen für die Bayern-Profis ist laut Meyer das Gesundheitsamt München Land. In der aktuellen Münchner Verordnung heißt es: „Die Quarantänepflicht gilt in der Regel nicht für Kontaktpersonen, deren Immunsystem nicht durch Medikamente oder Vorerkrankungen beeinträchtigt ist und die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind.“ Dies gilt auch für genesene Personen mit einer Impfstoffdosis oder, wenn „die zugrundeliegende Testung mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt“. Allerdings könne das Gesundheitsamt „im Einzelfall eine abweichende Entscheidung treffen und eine Quarantäne anordnen“.

„Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor“, wurde DFB-Direktor Oliver Bierhoff in einer Mitteilung zitiert.