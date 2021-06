Nationalmannschaft : Chefrolle für Kimmich jetzt schwerer: „Höheres Risiko gehen“

Fremdelte im Spiel gegen Frankreich auf der rechten Seite: Joshua Kimmich. Foto: Christian Charisius/dpa

Herzogenaurach Joshua Kimmich will Anführer sein, fremdelt aber bei der EM noch mit seiner Rolle. In der Mitte oder auf rechts - die Debatten werden in Deutschland nach dem EM-Fehlstart noch heftiger geführt.