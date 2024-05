Nationalmannschaft BVB-Coach wirbt für Schlotterbeck-Comeback in DFB-Elf

„Wir haben darüber gesprochen, wie kann er sich in diesen Kreis zurückspielen - durch gute Leistungen. Ich finde einfach, das hat er gezeigt. Auf dem allerhöchsten Niveau und gegen die absoluten Topspieler in Europa hat er das super gemacht. Nico hat sich ganz toll entwickelt“, lobte der 41-jährige Coach mit Verweis auf die starken Leistungen von Schlotterbeck in der Champions League. Dort kann die Borussia nach dem 1:0 über Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel auf den Einzug in das Endspiel hoffen.