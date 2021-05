Nationalmannschaft : BVB-Abwehrchef Hummels freut sich über DFB-Comeback

Mats Hummels ist von Bundestrainer Löw in den deutschen EM-Kader berufen worden. Foto: Federico Gambarini/dpa

Berlin Mats Hummels freut sich über sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und die anstehende EM.

„Ich freu mich, definitiv! Vor allem darüber, dass sich Leistung und harte Arbeit auszahlen. Wenn du Arbeit investierst im Leben, dann wirst du dafür belohnt. Das zu sehen, dass das immer wieder so stimmt, das macht mich echt froh“, sagte der Abwehrchef des Bundesligisten Borussia Dortmund in einem Doppel-Interview der „Süddeutschen Zeitung“ mit Basketball-Legende Dirk Nowitzki: „Ja, Mats, Glückwünsche auch von mir, nach Dortmund und an dich.“