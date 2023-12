Nationalmannschaft Bundestrainer: Neuer im März wohl wieder im Tor

Manuel Neuer darf im März mit einer Rückkehr ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft rechnen. „Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat Richtung März, dann läuft es darauf hinaus“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF-Sportstudio. In der EM-Vorbereitung spielt Deutschland am 23. März gegen Vize-Weltmeister Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande.