Fußball-Nationalmannschaft : Mit der Nations League hält sich Löw gedanklich nicht auf

Amsterdam Bundestrainer legt Fokus auf EM und WM-Qualifikation.

So lässig wie in Amsterdams ehrwürdiger alter Börse wird man Joachim Löw bis zum Sommer wohl nur noch selten sehen. Das glimpfliche Nations-League-Los mit Spanien, der Schweiz und der Ukraine als Herbst-Gegner nahm der Bundestrainer entspannt zur Kenntnis. Dann richtete er seinen Fokus 100 Tage vor dem EM-Anpfiff komplett auf die riesige Sommer-Aufgabe. „Das ist das Allerwichtigste“, sagte Löw zum Start seines Vorbereitungs-Countdowns über die EM.

Die Nations League spielt erst mal keine Rolle. „Man soll den Wettbewerb auch nicht zu hoch hängen. Die Qualifikation für die WM wird wichtig sein, und natürlich sind die Turniere das Salz in der Suppe“, betonte Löw. Auf die große EM-Drohkulisse mit den Gruppenspielen gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal, die der Nationalmannschaft am Dienstagabend diesmal als Gegner erspart blieben, will der 60-Jährige seine Auswahl rechtzeitig vorbereiten.