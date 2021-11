Fußball : Bundestrainer Flick gegen WM-Pläne der FIFA

Wolfsburg Bundestrainer Hansi Flick hat sich deutlich gegen eine WM im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgesprochen.

Mit Blick auf die WM in Katar zeigt sich Flick zuversichtlich. „Als Trainer hat man so ein Gefühl, wie die Mannschaft trainiert, wie sie sich auch in der kurzen Zeit entwickelt“, sagte der Erfolgscoach. 2014 seien auch Dinge neben dem Platz passiert. „Da hattest du schon ein Gefühl: Boah, es geht in die richtige Richtung. 2010 war es auch so - 2012 war es nicht so.“