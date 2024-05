DFB-Auswahl Bundespräsident besucht Fußball-Nationalmannschaft

DFB-Chef Neuendorf betonte, man sei „sehr dankbar, dass der Bundespräsident bei uns war“. Man habe sich für den 14. Juli in Berlin verabredet. Dann findet das EM-Endspiel im Olympiastadion statt. Die DFB-Elf bereitet sich noch bis Freitag in Thüringen auf die Heim-EM vor. Dann erfolgt der Umzug ins Turnierquartier in Herzogenaurach. Das EM-Eröffnungsspiel findet am 14. Juni in München gegen Schottland statt.