Fußball-Nationalmannschaft : Brandt sieht positive Entwicklung im DFB-Team

Berlin Julian Brandt hat nach seinen bislang 25 Länderspielen eine positive Entwicklung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgemacht.

Brandt stellt hohe Forderungen an sich selbst: „Ich bin kein lautstarker Typ wie Joshua Kimmich, auch nicht wie Thomas Müller, der nur am Quatschen ist. Aber auch ich merke, wie ich jetzt im Training vorangehen möchte. Ich sehe mich in der Pflicht, meinen Beitrag zu leisten, der Mannschaft fußballerisch Halt zu geben.“ Und er formuliert als Ziel: „Man muss jetzt selbst ein Spieler sein, an dem sich andere orientieren.“