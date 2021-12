Fußball-WM in Katar : Bierhoff: WM-Quartier muss Menschenrechtsstandards erfüllen

Fußball-WM in Katar

DFB-Direktor Oliver Bierhoff will das WM-Quartier anhand sozialer Kriterien aussuchen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main Oliver Bierhoff hat für die Auswahl des WM-Quartiers der Fußball-Nationalmannschaft in Katar die Einhaltung sozialer Kriterien angekündigt.

„Es wird nicht reichen, allein zu schauen, welches Quartier die besten Bedingungen für den sportlichen Erfolg bietet. Wir wollen anhand von Gesprächen, Analysen und Vereinbarungen sicherstellen, dass unsere Geschäftspartner und Dienstleister vor Ort sich zur Einhaltung menschen- und arbeitsrechtlicher Standards bekennen und dies auch dokumentieren“, sagte der DFB-Direktor in einem Interview auf der Verbandshomepage.

Bierhoff führt eine Delegation um Bundestrainer Hansi Flick an, die von kommendem Montag bis Freitag die Turnier-Vorbereitungen in Katar für die DFB-Elf vorantreiben will. Das Thema Menschenrechte steht dabei laut Bierhoff auch im Fokus. Man werde „auch Kriterien anlegen, die man sonst vor allem aus der Wirtschaft kennt“, versprach der 53-Jährige. „Uns ist sehr daran gelegen, einen vernünftigen Prozess zur Überprüfung von Arbeitsstandards durchzuführen.“