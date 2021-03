Löw-Nachfolger : Bierhoff über Bundestrainer-Suche: „Haben keinen Zeitdruck“

Düsseldorf Die Suche nach dem Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw beschäftigt Oliver Bierhoff auch rund um die ersten Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Jahr.

„Wir werden auch über die Situation sprechen“, sagte der DFB-Direktor nach der Ankunft des DFB-Teams in Düsseldorf. In DFB-Präsident Fritz Keller, Vize-Chef Peter Peters und Generalsekretär Friedrich Curtius wohnen die neben Bierhoff wichtigen Entscheidungsträger ebenfalls im Teamhotel. „Zeit ohne Ende haben wir nicht, aber wir haben keinen Zeitdruck“, betonte Bierhoff.

Löw hatte vor zwei Wochen seinen Rücktritt nach der EM im Sommer angekündigt. Die Partien in der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), in Rumänien (28. März) und gegen Nordmazedonien (31. März) sind nun die ersten Länderspiele nach dem Schritt des Bundestrainers. „Wir schauen uns den Markt weiter an und schauen, was passiert“, beschrieb Bierhoff seine Suchstrategie in dem schnelllebigen Fußball-Geschäft.